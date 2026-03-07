قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين كروز دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض دولة قطر، السبت ، لهجوم بعدد (10) صواريخ باليستية وعدد (2) صاروخ كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لعدد (6) صواريخ باليستية، فيما سقط عدد (2) صاروخ باليستي في المياه الإقليمية لدولة قطر، بينما سقط عدد (2) صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر، كما تصدت القوات المسلحة لعدد (2) صاروخ كروز.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.