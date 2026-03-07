قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين كروز دون خسائر

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض دولة قطر، السبت ، لهجوم بعدد (10) صواريخ باليستية وعدد (2) صاروخ كروز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لعدد (6) صواريخ باليستية، فيما سقط عدد (2) صاروخ باليستي في المياه الإقليمية لدولة قطر، بينما سقط عدد (2) صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر، كما تصدت القوات المسلحة لعدد (2) صاروخ كروز.
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.