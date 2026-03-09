Icon

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام
المواطن - فريق التحرير

ضبطت قطر نحو 313 شخصاً من جنسيات مختلفة إثر تصويرهم وتداولهم مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة، وشائعات، من شأنها إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية القطرية، وأوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت فيه أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لرصد ومتابعة التجاوزات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعيةً الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.

