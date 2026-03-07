قطر تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، عن تصدي قواتها المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء القطرية، نجاح المنظومات الدفاعية في التعامل مع التهديد وإحباطه.