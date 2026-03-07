Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت

قطر تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
قطر تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، عن تصدي قواتها المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء القطرية، نجاح المنظومات الدفاعية في التعامل مع التهديد وإحباطه.

