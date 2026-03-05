قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في قطر، اليوم الخميس، من ضبط (194) شخصا من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.
وحذرت وزارة الداخلية القطرية من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، كما تشدد على استقاء
المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام،
مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تضبط (194) شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة وشائعات تُسهم في إثارة الرأي العام.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/loxsYYeNSU
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) March 5, 2026