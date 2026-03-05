قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في قطر، اليوم الخميس، من ضبط (194) شخصا من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية القطرية من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، كما تشدد على استقاء

المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام،

مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.