العالم
روجوا شائعات تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية

قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في قطر، اليوم الخميس، من ضبط (194) شخصا من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات  القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية القطرية من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، كما تشدد على استقاء
المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام،
مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

