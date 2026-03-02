Icon

قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على الاعتداء الإيراني 

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على الاعتداء الإيراني 
المواطن - فريق التحرير

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة إلى كل من أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت دولة قطر في الرسالة، عن إدانتها بشده لهذا الاستهداف، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.

كما أكدت أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرة إلى أنها حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبرت دولة قطر، عن إدانتها لانتهاك سيادة دول الكويت والإمارات والأردن والبحرين والسعودية وعمان، بالعدوان الإيراني الغاشم، مؤكدة تضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وجددت دولة قطر دعوتها إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

