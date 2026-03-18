الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية | قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي | الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة

قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي
المواطن - فريق التحرير

أفادت شركة “قطر للطاقة” بأن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية، فيما تم نشر فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة نتيجة الهجوم.

وجاء في بيان الشركة القطرية: “تؤكد قطر للطاقة أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة”.

وأضاف البيان: “لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم. قطر للطاقة ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة”.

وكانت الأسواق النفطية قد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا وتقلبا ملحوظا في أسعار الخام نتيجة استمرار الهجمات والتهديدات ضد الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

 

