قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي

أفادت شركة “قطر للطاقة” بأن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية، فيما تم نشر فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة نتيجة الهجوم.
وجاء في بيان الشركة القطرية: “تؤكد قطر للطاقة أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة”.
وأضاف البيان: “لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم. قطر للطاقة ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة”.
وكانت الأسواق النفطية قد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا وتقلبا ملحوظا في أسعار الخام نتيجة استمرار الهجمات والتهديدات ضد الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.