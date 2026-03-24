قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع 4 دول

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.
وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أنها تواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات.
وقالت الشركة إنها تقيم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضرر.
ونوهت أن الهجمات الصاروخية على مركز رأس لفان الإنتاجي التابع للشركة يومي 18 و19 مارس تسببت في أضرار جسيمة.
ولفتت إلى تضرر وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وأخرى لتحويل الغاز إلى سوائل في رأس لفان.
وأُغلق مجمع «رأس لفان» في قطر في وقت سابق من الشهر الجاري عقب هجوم إيراني بطائرات مسيرة، في أول تعطل للإمدادات منذ ثلاثة عقود من التشغيل.
وبعد تعرضه لمزيد من الهجمات رداً على هجوم إسرائيلي استهدف حقل «بارس» الجنوبي الضخم يوم الأربعاء، تعرض المجمع لدمار واسع قد يستغرق إصلاحه ما يصل إلى خمس سنوات.
وألحقت الهجمات الأخيرة أضراراً بوحدتي إسالة في المنشأة، بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 12.8 مليون طن، ما يعادل نحو 17% من صادرات قطر من الغاز المُسال.