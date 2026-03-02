قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المقاتلات القطرية أسقطت مسيّرات إيرانية ومقذوفات أخرى، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية التي جرى اعتراضها طالت المطار الدولي.
في السياق ذاته، شددت الدوحة في تصريحاتها على ضرورة أن تدفع إيران ثمن “هجماتها السافرة”، مبينة أن الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدنية.
وكانت دعت وزارة الداخلية القطرية اليوم، إلى عدم الاقتراب من أية أجسام غريبة أو مجهولة، والعبث بها، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر الرقم (999).
وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة ” إكس”، أن التقيد بهذه التعليمات يعزز السلامة العامة ويدعم سرعة تعامل الجهات المختصة مع هذه الأجسام الغريبة.