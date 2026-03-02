قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المقاتلات القطرية أسقطت مسيّرات إيرانية ومقذوفات أخرى، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية التي جرى اعتراضها طالت المطار الدولي.

في السياق ذاته، شددت الدوحة في تصريحاتها على ضرورة أن تدفع إيران ثمن “هجماتها السافرة”، مبينة أن الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدنية.

وكانت دعت وزارة الداخلية القطرية اليوم، إلى عدم الاقتراب من أية أجسام غريبة أو مجهولة، والعبث بها، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر الرقم (999).

وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة ” إكس”، أن التقيد بهذه التعليمات يعزز السلامة العامة ويدعم سرعة تعامل الجهات المختصة مع هذه الأجسام الغريبة.