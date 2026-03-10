قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ باليستي إيراني

أعلنت قوة دفاع البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتراض صاروخ باليستي إيراني، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الثلاثاء، أن هجوما إيرانيا استهدف منطقة سكنية في العاصمة المنامة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان للوزارة: “في حصيلة أولية، وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة”.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات تم اعتراض وتدمير 95 صاروخاً و164 طائرة مسيّة.