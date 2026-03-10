Icon

قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ باليستي إيراني

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت قوة دفاع البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتراض صاروخ باليستي إيراني، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الثلاثاء، أن هجوما إيرانيا استهدف منطقة سكنية في العاصمة المنامة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال

فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة

وجاء في بيان للوزارة: “في حصيلة أولية، وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة”.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات تم اعتراض وتدمير 95 صاروخاً و164 طائرة مسيّة.

