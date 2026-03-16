قوة دفاع البحرين: اعتراض 4 صواريخ و3 مسيّرات اليوم

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ مساءً
قوة دفاع البحرين: اعتراض 4 صواريخ و3 مسيّرات اليوم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت قوة دفاع البحرين، اعتراض 4 صواريخ و3 مسيّرات اليوم الاثنين، فيما تتوالى عمليات إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وفي وقت سابق، قبضت وزارة الداخلية البحرينية على 5 أشخاص وتحديد سادس “هارب خارج البلاد” إثر عملية تخابرهم وجمعهم وتمريرهم معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني عبر عناصر إرهابية موجودة في إيران، وتجنيد عناصر إرهابية للعمل في تنفيذ مخططات إرهابية ضد مملكة البحرين، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة، والأجهزة الأمنية، والكيانات الاقتصادية، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع

توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع

الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية

وأفادت الداخلية البحرينية أن المقبوض عليهم هم: عباس عبدالله حبيب ( 39 عاما)، ويوسف أحمد منصور سرحان (25 عاما)، ومحمد فضل حميد (39 عاما)، وسهلان عبد الرضا علي (27 عاما)، بجانب محمد هادي حسن (37 عاما)، وأحمد يوسف جاسم سرحان (37 عاما، هارب خارج البلاد).

