“كاكست” تعلن فتح التسجيل في “تشيباثون 2” لتصميم الرقائق الإلكترونية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، اليوم عن فتح باب التسجيل في هاكثون تشيباثون بنسخته الثانية، الذي تنظمه أكاديمية 32 بالتعاون مع البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، ويعنى بتصميم الرقائق الإلكترونية لتطبيقات مسرعات الذكاء الاصطناعي، الذي يستمر حتى 4 أبريل 2026، ويستهدف الطلاب والطالبات في الجامعات من مختلف مناطق المملكة.

ويُعد “تشيباثون 2” مبادرة نوعية تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنمية مهاراتهم في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تجربة تطبيقية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتحديات الصناعية الواقعية، إلى جانب تحفيز الابتكار، وبناء قاعدة من المصممين القادرين على المنافسة عالميًا.

ويتضمن الهاكثون عدة مراحل، تبدأ بتسجيل المشاركين، تليها مرحلة الفرز وتشكيل الفرق، ثم تنفيذ برامج تدريبية عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، وصولًا إلى مراحل التحدي لتصميم الرقائق الإلكترونية، وانتهاءً بالحفل الختامي الذي تُعرض فيه مخرجات الفرق المشاركة.

ويحظى التشيباثون برعاية عدد من الشركات المتخصصة، حيث تقدم شركة سيمنس رخص البرامج للمشاركين، فيما توفر شركتا “سي دي تي” و “رقائق أشباه الموصل المتقدمة” برامج تدريب متخصصة، وتتولى الشركة السعودية للمواد الإلكترونية تحديد التحديات الصناعية.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من التشيباثون ضمن جهود المختبر الوطني بتأهيل القدرات الوطنية في مجال تصميم الدوائر المتكاملة، حيث يستهدف استقطاب أكثر من 1000 طالب وطالبة لتطوير 10 نماذج متقدمة للرقائق الإلكترونية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار الوطني.

ودعت “كاكست” الطلاب والطالبات والمهتمين إلى التسجيل والاستفادة من الفرص التدريبية والتطبيقية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.academy32.sa/survey?sId=QYgV3AOMeIo=.