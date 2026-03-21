وسط إقبال من الأهالي والزوار

لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل برامج الاحتفاء بعيد الفطر بمحافظة رفحاء فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور الأهالي والزوار.
ويشهد مركز الاحتفالات على طريق المطار حزمة من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة، تشمل عروضًا حية، ومسرحًا مخصصًا للأطفال، إلى جانب عروض الخفة، والضيافة الشعبية، وأركان الأسر المنتجة التي عرضت منتجاتها المتنوعة، إضافة إلى ألعاب ترفيهية للصغار وعدد من الأنشطة المصاحبة التي أسهمت في إيجاد أجواء احتفالية جاذبة لجميع فئات المجتمع.


وتشهدت الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء في المحافظة إقبالًا متزايدًا من السكان والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة العيد، في ظل تهيئة المواقع وتجهيزها لاستقبال المرتادين.

الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدًا الخميس المكمل لشهر رمضان والجمعة أول أيام العيد
الصحة توصي بتعديل مواعيد النوم تدريجيًا لاستقبال العيد
“وثائق تاريخية” تكشف ملامح تهاني الأعياد في مراسلات ملوك المملكة عبر التاريخ
حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر
“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر المنافذ الدولية
الشؤون الإسلامية: بيان إلحاقي بشأن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ
تحذير.. الإفراط في حلويات العيد يزيد مخاطر السمنة وارتفاع السكر
أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر
