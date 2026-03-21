لقطات توثق مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر برفحاء

تواصل برامج الاحتفاء بعيد الفطر بمحافظة رفحاء فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور الأهالي والزوار.

ويشهد مركز الاحتفالات على طريق المطار حزمة من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة، تشمل عروضًا حية، ومسرحًا مخصصًا للأطفال، إلى جانب عروض الخفة، والضيافة الشعبية، وأركان الأسر المنتجة التي عرضت منتجاتها المتنوعة، إضافة إلى ألعاب ترفيهية للصغار وعدد من الأنشطة المصاحبة التي أسهمت في إيجاد أجواء احتفالية جاذبة لجميع فئات المجتمع.



وتشهدت الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء في المحافظة إقبالًا متزايدًا من السكان والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة العيد، في ظل تهيئة المواقع وتجهيزها لاستقبال المرتادين.