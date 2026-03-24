Icon



مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

لقطات لهطول أمطار غزيرة على عسير

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٩ مساءً
لقطات لهطول أمطار غزيرة على عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت عددًا من المحافظات والمراكز، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وسط تساقطٍ لحبات البَرَد.
وشملت الأمطار مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وبلقرن، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، إضافةً إلى عددٍ من المراكز والقرى، حيث ارتوت على إثرها الأرض، واكتست المدرجات الزراعية والمسطحات الطبيعية حلةً بيضاء جراء تساقط البَرَد، في حين جرت الأودية والشعاب بكمياتٍ من المياه، ما أسهم في تعزيز المخزون المائي وتحسين الغطاء النباتي.


ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” تشكّل الضباب الكثيف والسحب المنخفضة على المرتفعات، مع تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، تزامنًا مع تساقط البَرَد على أجزاء متفرقة، ما أضفى مشاهد طبيعية لافتة جذبت الأهالي والزوار.
ودعت الجهات المختصة إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب الاقتراب من مجاري السيول وبطون الأودية أثناء جريانها، والالتزام بتعليمات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.



Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

