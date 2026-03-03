ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية

الدرعية، 2 مارس 2026م: تستمر ليالي الدرعية؛ أحد أبرز برامج موسم الدرعية 25/26، باستقبال زوارها خلال شهر رمضان المبارك في قلب حي المريّح التاريخي، في أجواء رمضانية مميزة تجمع بين أصالة المكان وحداثته، وسط حضور متزايد من العائلات والزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويتيح برنامج ليالي الدرعية لزواره التنقل بين مسارات النخيل في أجواء رمضانية تمتزج فيها التفاصيل التراثية باللمسات العصرية، في مشهد يعكس هوية الدرعية التي تمثل مهد التاريخ السعودي وإحدى أبرز الوجهات الثقافية بالمملكة. ويقدم البرنامج لزواره تجربة متكاملة، من خلال المذاقات التي تقدمها مجموعة من المطاعم العالمية الراقية، إلى جانب متاجر متنوعة، حيث يشكل سوق ليالي الدرعية الرمضاني وجهة تجمع بين الأزياء، والإكسسوارات، والقطع المميزة، والهدايا المختارة بعناية، مما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة بين التسوق والترفيه والضيافة الرفيعة.

ويستقبل البرنامج زواره طوال أيام الأسبوع، من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثالثة صباحًا، الأمر الذي يسهم في منح الزوار مساحة أوسع للاستمتاع بالأمسيات الرمضانية في بيئة تاريخية فريدة.



ويأتي برنامج ليالي الدرعية ضمن برامج موسم الدرعية 25/26، ليؤكد مكانة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية تحتفي بتاريخها العريق، وتقدم لزوارها تجربة رمضانية ثرية تنبض بالجمال والاعتزاز بالإرث الوطني.