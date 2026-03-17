Icon

أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا و3 محافظات بالجوف Icon مقيم أوغندي يروي تجربة صيام رمضان في المدينة المنورة Icon الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية Icon زكاة الفطر.. شعيرة ختامية لرمضان تعزز التكافل وتُدخل السرور على المحتاجين Icon ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية استثنائية لإدارة الحشود بصلاة التراويح Icon تجهيز 448 جامعًا ومصلى استعدادًا لصلاة عيد الفطر في الباحة Icon توقع هطول أمطار على منطقة الرياض Icon الكويت: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة Icon استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon تحذير.. الإفراط في حلويات العيد يزيد مخاطر السمنة وارتفاع السكر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.. خطة تشغيلية استثنائية لإدارة الحشود بصلاة التراويح

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُشكّل صلاة التراويح في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي ذروة مبكرة للكثافة البشرية، حيث تتوافد جموع المصلين منذ ساعات العصر، في مشهد إيماني كثيف يعكس انسيابية الحركة، والتنظيم الدقيق، ومستوى العناية براحة القاصدين وسلامتهم.
ورُصدت جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال بدء تنفيذ الخطة التشغيلية منذ وقت مبكر، عبر تهيئة المصليات داخل المسجد وساحاته، وتنظيم الممرات، وتوزيع الفرق الميدانية في نقاط التوجيه، بما أسهم في استيعاب التدفقات البشرية المتزايدة تدريجيًا، والحد من التكدسات عند المداخل؛ حيث فُعّلت آليات تنظيم التدفقات بكفاءة عالية، من خلال توجيه المصلين إلى المواقع الأقل كثافة، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته، إلى جانب تنظيم مسارات الدخول والخروج، وهو ما ينعكس على توازن توزيع الحشود وسهولة وصول المصلين إلى أماكنهم.
وأوضح مدير عام خدمات الحشود في هيئة العناية بشؤون الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي، المهندس محمد بن علي فقيهي، أن الهيئة تعمل بتنسيق وتكامل على تعزيز جوانب التكامل بين مختلف الجهات المعنية في خدمة زائر المسجد النبوي، وتعمل بتناغم تام على تكثيف الجهود التنظيمية والخدمية؛ إذ عُزّزت نقاط الإرشاد، وكُثّفت الفرق الميدانية، مع جاهزية عالية للتعامل مع مختلف الحالات، بما يدعم تنفيذ الخطط التشغيلية بسلاسة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لتعزيز راحة المصلين، من خلال توفير مياه الشرب، واستمرار أعمال التطهير، والعناية بالسجاد، وتيسير حركة التنقل والعربات لكبار السن وذوي الإعاقة.
وتعكس هذه الجهود منظومة تشغيلية متكاملة تُدار وفق معايير عالية من الكفاءة والتنسيق، تُسهم في تمكين جموع المصلين من أداء صلاة التراويح في ليلة الختمة في أجواء يسودها التنظيم والانسيابية والطمأنينة، بما يجسد مستوى العناية المتواصلة بخدمة قاصدي المسجد النبوي، ويؤكد جاهزية المنظومة التشغيلية للتعامل مع أعلى معدلات الكثافة بكفاءة واقتدار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية
السعودية

السعودية
استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27
السعودية

السعودية
خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي
السعودية

السعودية
“باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية
السعودية

السعودية
منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان
السعودية

السعودية
رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان
السعودية

السعودية
أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان
السعودية

السعودية
خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات
السعودية

السعودية