مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض.
وتراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع 91.71 نقطة، ما يعادل 1.37%، ليغلق عند 6624.38 نقطة.
بينما انخفض المؤشر “ناسداك” المجمع 327.03 نقطة، ما يعادل 1.45%، ليغلق عند 22152.50 نقطة.
وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 793.23 نقطة، ما يعادل 1.69%، لينهي الجلسة عند 46200.03 نقطة.