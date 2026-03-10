مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم الإمارات تدمّر 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة القمح القصيمي.. كنز غذائي ومحصول إستراتيجي في حياة الإنسان الزيارات الرمضانية في المدينة المنورة.. عادة اجتماعية تُحيي ليالي رمضان ربيع أكثر حرارة في السعودية.. والأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى مايو أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء عادات وحكايا رمضانية يُحييها أهالي الأحساء لأكثر من 70 عامًا تهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر في المدينة المنورة قطار الحرمين يرفع عدد الرحلات اليومية في العشر الأواخر إلى أكثر من 140 رحلة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (99.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (10930.05) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (243) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (180) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (78) شركة.
وكانت أسهم شركات البابطين، وجازادكو، وتكافل الراجحي، وأبو معطي، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة بترو رابغ، وكيان، وسبكيم العالمية، والمتقدمة، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94%) و(7.44%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والكيميائية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (3.69) نقاط، ليصل إلى مستوى (22280.85) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.6) مليون سهم.