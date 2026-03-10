مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (99.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (10930.05) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (243) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (180) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (78) شركة.

وكانت أسهم شركات البابطين، وجازادكو، وتكافل الراجحي، وأبو معطي، وساكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة بترو رابغ، وكيان، وسبكيم العالمية، والمتقدمة، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94%) و(7.44%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والكيميائية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (3.69) نقاط، ليصل إلى مستوى (22280.85) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.6) مليون سهم.