ماتيس: إنهاء الحرب الآن يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز

حذر وزير الدفاع الأميركي الأسبق جيمس ماتيس من أن إنهاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحرب ضد إيران في الوقت الراهن قد يؤدي فعليا إلى منح طهران السيطرة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وجاءت تصريحات ماتيس بعد إعلان ترامب وقفا مؤقتا لمدة خمسة أيام للضربات العسكرية ضد البنية التحتية للطاقة في إيران، في وقت تدخل فيه العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أسبوعها الرابع.

وأشار ماتيس إلى أن الرد الإيراني على الهجمات أدى إلى إغلاق فعلي للمضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المنقولة بحرا عالميا، محذرا من تداعيات ذلك على توازنات السوق الدولية.

وقال ماتيس خلال مشاركته في مؤتمر “سيرا ويك” للطاقة: “إذا أعلنا النصر الآن، فستقول إيران إنها تسيطر على المضيق”، مضيفًا أن طهران قد تفرض رسوما على كل سفينة تعبر الممر البحري.

ووصف ماتيس الوضع الحالي بأنه “معقد وصعب”، مشيرًا إلى محدودية الخيارات المتاحة أمام صناع القرار في واشنطن.

من جهتها، لم تصدر إدارة البيت الأبيض ردا فوريا على تصريحات ماتيس، في حين شهدت أسعار النفط تراجعا إلى نحو 90 دولارا للبرميل عقب إعلان وقف الهجمات، بعد أن كانت قد تراوحت بين 120 وأقل من 90 دولارا منذ بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير.

ورأى ماتيس أن فرص التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران لا تزال ضعيفة، موضحا أن الضربات الجوية الأميركية، رغم تدميرها أهدافا عسكرية داخل إيران، لم تحقق تقدما حاسما في ترسيخ المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وأضاف: “لا يملك أي من الطرفين القدرة حاليا على إجبار الآخر على التراجع”، مؤكدا أن القوة الجوية وحدها لم تنجح تاريخيا في إسقاط الأنظمة.