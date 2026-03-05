ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في مجموعة التركي اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن فرنسا ستعزز تعاونها مع الجيش اللبناني وستزوده بمركبات نقل مدرعة، بالإضافة إلى الدعم العملياتي واللوجستي، في الوقت الذي استدرج فيه حزب الله لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس”: “يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانجرار إلى الحرب مرة أخرى”.
وأضاف: “في هذه اللحظة التي تنطوي على خطر كبير، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان. وأدعو القادة الإيرانيين إلى عدم توريط لبنان أكثر في حرب لا علاقة له بها”.
وقال الرئيس الفرنسي إنه يناقش “خطة” مع مختلف الأطراف المعنية لمنع انزلاق لبنان مجدداً إلى الحرب و”وضع حد للعمليات العسكرية” بين حزب الله وإسرائيل.
وكتب ماكرون عبر منصة “إكس” ردا على دعوة تلقاها بهذا الشأن من الرئيس اللبناني جوزيف عون “من أجل لبنان، يجب أن نتحرك. يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانزلاق مجددا إلى الحرب”.