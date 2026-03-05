ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن فرنسا ستعزز تعاونها مع الجيش اللبناني وستزوده بمركبات نقل مدرعة، بالإضافة إلى الدعم العملياتي واللوجستي، في الوقت الذي استدرج فيه حزب الله لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس”: “يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانجرار إلى الحرب مرة أخرى”.

لبنان وحرب إيران

وأضاف: “في هذه اللحظة التي تنطوي على خطر كبير، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان. وأدعو القادة الإيرانيين إلى عدم توريط لبنان أكثر في حرب لا علاقة له بها”.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يناقش “خطة” مع مختلف الأطراف المعنية لمنع انزلاق لبنان مجدداً إلى الحرب و”وضع حد للعمليات العسكرية” بين حزب الله وإسرائيل.

وكتب ماكرون عبر منصة “إكس” ردا على دعوة تلقاها بهذا الشأن من الرئيس اللبناني جوزيف عون “من أجل لبنان، يجب أن نتحرك. يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانزلاق مجددا إلى الحرب”.