Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حذر من اجتياح لبنان

ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال حاملة الطائرات “شارل ديغول” وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة للإبحار إلى البحرالمتوسط، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

شارل ديغول تتوجه للمتوسط

وحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، الثلاثاء، “المسؤولية الأولى” عن الحرب في الشرق الأوسط، على رغم إقراره بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الهجوم عليها “من خارج القانون الدولي”.

قد يهمّك أيضاً
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

ترامب: ندرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط بمضيق هرمز

ترامب: ندرس توفير حماية عسكرية لناقلات النفط بمضيق هرمز

وقال ماكرون في خطاب إلى الفرنسيين، إن “إيران تتحمّل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع على خلفية برنامجها النووي الخطير، ودعمها “لمجموعات إرهابية” في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى “أوامر إطلاق النار على المتظاهرين”، وفق تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا إطلاق عمليات عسكرية تنفّذ من خارج القانون الدولي، وهذا ما لا يمكن القبول به.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
العالم

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7...

العالم
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
العالم

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن...

العالم
انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم مهم
العالم

انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم...

العالم
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني...

أخبار رئيسية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
العالم

سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
العالم

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات...

العالم
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
العالم

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في...

العالم