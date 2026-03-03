ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال حاملة الطائرات “شارل ديغول” وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة للإبحار إلى البحرالمتوسط، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

شارل ديغول تتوجه للمتوسط

وحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران، الثلاثاء، “المسؤولية الأولى” عن الحرب في الشرق الأوسط، على رغم إقراره بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الهجوم عليها “من خارج القانون الدولي”.

وقال ماكرون في خطاب إلى الفرنسيين، إن “إيران تتحمّل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع على خلفية برنامجها النووي الخطير، ودعمها “لمجموعات إرهابية” في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى “أوامر إطلاق النار على المتظاهرين”، وفق تعبيره.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا إطلاق عمليات عسكرية تنفّذ من خارج القانون الدولي، وهذا ما لا يمكن القبول به.