مانشستر يونايتد يعزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على أستون فيلا

عزز فريق مانشستر يونايتد حظوظه في حجز أحد مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الـ(30) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، حافظ مانشستر يونايتد على موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب بـ(54) نقطة، فيما تجمَّد رصيد أستون فيلا عند (51) نقطة في المركز الرابع.

وتعادل كريستال بالاس مع ضيفه ليدز يونايتد دون أهداف على ملعب “سيلهرست بارك” بالعاصمة لندن، ليصل للنقطة الـ(39) في المركز الـ(14), فيما بلغ ليدز يونايتد النقطة الـ(32) في المركز الـ(15).

وفي مباراة ثالثة، تعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه فولهام سلبيًا على ملعب “سيتي غراوند” بمدينة نوتنغهام، ليرفع فورست رصيده إلى (29) نقطة في المركز الـ(17)، فيما صعد فولهام للمركز الـ(11) بـ(41) نقطة.