مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم

اكتسى مبنى إمارة منطقة تبوك ومباني المحافظات بالمنطقة باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم .



ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة.