الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ مساءً
مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
المواطن - فريق التحرير

اكتسى مبنى إمارة منطقة تبوك ومباني المحافظات بالمنطقة باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم .


ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة.

