مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه

مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه
المواطن - فريق التحرير

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن علي لاريجاني قتل مع عدد من مرافقيه وكان برفقة ابنه مرتضى، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله

رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله

إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وقائد قوات الباسيج

إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وقائد قوات الباسيج

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن “علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران”.

وكان لاريجاني من بين المسؤولين الذين رصدت الولايات المتحدة، قبل أيام، مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليهم.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل قائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: “في ضربة دقيقة في طهران: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد وحدة الباسيج”.

البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي
السعودية

البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى...

السعودية
قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية
العالم

قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10...

العالم
ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه
العالم

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم...

العالم
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
العالم

الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ...

العالم
أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً
العالم

أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً

العالم
قطر: تصدينا لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة
العالم

قطر: تصدينا لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

العالم
الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني
العالم

الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي...

العالم
مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار
العالم

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام...

العالم