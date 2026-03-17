مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن علي لاريجاني قتل مع عدد من مرافقيه وكان برفقة ابنه مرتضى، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد قالت إن “علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران”.

وكان لاريجاني من بين المسؤولين الذين رصدت الولايات المتحدة، قبل أيام، مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليهم.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل قائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: “في ضربة دقيقة في طهران: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد وحدة الباسيج”.