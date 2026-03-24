مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٧ مساءً
يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقاشًا عاجلًا، غدًا الأربعاء، حول الهجمات الإيرانية السافرة على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات، والأردن، وتداعياتها على حقوق الإنسان.

وجاء عقد هذا النقاش عقب طلب رسمي تقدّمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، حيث أشار الطلب إلى نية الدول المعنية تقديم مشروع قرار إلى المجلس بالتزامن مع النقاش.

يذكر أنه تم تعديل برنامج عمل الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليًا في جنيف، لإدراج هذا النقاش العاجل.

