مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقاشًا عاجلًا، غدًا الأربعاء، حول الهجمات الإيرانية السافرة على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات، والأردن، وتداعياتها على حقوق الإنسان.
وجاء عقد هذا النقاش عقب طلب رسمي تقدّمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، حيث أشار الطلب إلى نية الدول المعنية تقديم مشروع قرار إلى المجلس بالتزامن مع النقاش.
يذكر أنه تم تعديل برنامج عمل الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليًا في جنيف، لإدراج هذا النقاش العاجل.