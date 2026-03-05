Icon

السعودية
شهد المسجد على مرّ العصور أعمال عناية وترميم

مسجد الدرع.. معلم تاريخي ضمن مواقع أُحد في المدينة المنورة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
مسجد الدرع.. معلم تاريخي ضمن مواقع أُحد في المدينة المنورة
المواطن - واس

يُعدّ مسجد الدرع من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، ويرتبط بأحداث السيرة النبوية، إذ يُروى أن الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- صلى في موضعه عند خروجه إلى غزوة أُحد في السنة الثالثة للهجرة، واتخذ من المنطقة المحيطة به موقعًا للتجهز والمبيت قبل التوجه إلى ساحة المعركة.

ويقع المسجد في الجهة الشمالية من المدينة المنورة، بالقرب من جبل أُحد، في نطاق عمراني شهد عبر العصور اهتمامًا متواصلًا بالمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، لما تمثّله من قيمة دينية وتاريخية لدى المسلمين.

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن تسمية المسجد بـ”الدرع” تعود إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس درعه في ذلك الموضع استعدادًا للقاء العدو، فأُطلق الاسم على المكان، ثم غلب على المسجد الذي أُقيم لاحقًا تخليدًا لتلك الحادثة. ويُعرف أيضًا باسم “مسجد الشيخين”، نسبةً إلى موضع قريب يُقال إن الجيش النبوي عسكر فيه، غير أن اشتهاره باسم مسجد الدرع هو الأوسع تداولًا.

وشهد المسجد على مرّ العصور أعمال عناية وترميم، ضمن جهود المحافظة على المساجد التاريخية في المدينة المنورة، بما يضمن استمرارية دوره الديني والحضاري، ويحافظ على طابعه المعماري البسيط الذي ينسجم مع طبيعة المواقع التاريخية في المنطقة.

ويحظى المسجد اليوم باهتمام الجهات المعنية، ضمن منظومة العناية بالمواقع التاريخية في المدينة المنورة؛ تأكيدًا على مكانته ضمن خارطة المعالم الإسلامية التي يقصدها الزوار للتعرّف على شواهد السيرة النبوية في مواقعها الأصلية.

إقرأ المزيد