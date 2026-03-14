مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، السبت، تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبدالله الراجحي لـ”كونا”، إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الكويت أن هجوما بطائرتين مسيّرتين أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد قواتها المسلحة بجروح طفيفة، وألحق أضرارا في محيط قاعدة أحمد الجابر الجوية التي تستقبل قوات أمريكية، وتقع على مقربة من معسكر عريفجان التابع لواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان صادر عنه: “استهدفت مسيّرتان معاديتان قاعدة أحمد الجابر الجوية، وقد نتج عن هذا الاستهداف وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة، كما تعرّض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة، حيث تلقّوا العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة”.

وأضاف أن الدفاعات الجوية رصدت منذ فجر السبت سبع مسيّرات “تم تدمير ثلاث منها، فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تُشكّل أي خطر”.

 

