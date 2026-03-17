مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ مساءً
المواطن - واس

وثّقت عدسة “واس” المشاهد الإيمانية والإنسانية التي اكتست بها أروقة وساحات المسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان، إذ توافدت أعداد غفيرة من المصلين والمعتمرين لإحياء هذه الليلة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.


وسجّلت العدسة عددًا من الصور المعبرة لقاصدي المسجد الحرام، عكست الأجواء الإيمانية التي يعيشها الزوار على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في البيت العتيق، وهم ينعمون بالراحة وتحفّهم السكينة والخشوع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتطورة التي وفّرتها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام

وأظهرت المشاهد جموع القاصدين وهم يؤدون صلاتي العشاء والتراويح، ويرفعون أكف الضراعة بالدعاء في مشهد روحاني مهيب تتجلى فيه معاني الإيمان والتضرع، إضافة إلى صور إنسانية معبّرة عكست روح التكافل والتراحم بين المسلمين.


ويشهد المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان كثافة متزايدة من الزوار والمعتمرين، وسط جهود متواصلة من مختلف القطاعات الحكومية، التي تعمل على مدى الساعة لتقديم أرقى الخدمات، وتنظيم حركة الحشود، والمحافظة على أعلى معايير السلامة، بما يحقق لضيوف الرحمن أجواءً إيمانية آمنة وميسّرة.

إقرأ المزيد

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام
السعودية

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في...

السعودية
أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ وتخدم ملايين المصلين
السعودية

أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ...

السعودية
قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان
السعودية

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم...

السعودية
هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام
السعودية

هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة...

السعودية
الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم في المسجد الحرام
السعودية

الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم...

السعودية
تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان
السعودية

تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة...

السعودية
لقطات توثّق حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام ليلة 28 رمضان
السعودية

لقطات توثّق حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام...

السعودية
لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية

لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد...

السعودية