مشروع حفظ النعمة بالمدينة المنورة نموذج عملي لإدارة فائض الغذاء في المواسم

واصلت جمعية حفظ النعمة بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعها لجمع فائض وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي، منذ بداية شهر رمضان وحتى السابع عشر منه، وبلغ إجمالي ما جُمع خلال هذه الفترة 99,622 وجبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستفادة من فائض الطعام والحد من الهدر الغذائي.

وبيّنت الجمعية أن المشروع يُدار عبر منظومة تشغيلية متكاملة مدعومة بثماني سيارات مخصصة ومجهزة لنقل فائض الطعام، تعمل إلى جانب فرق ميدانية تضم متطوعين ومنظمين يعملون وفق آلية منظمة لضمان جمع الفائض بطريقة آمنة وسريعة وإعادة توجيهه للاستفادة منه.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في المشروع منذ بداية شهر رمضان بلغ 960 متطوعًا ومتطوعة، قدموا ما مجموعه 4,800 ساعة تطوعية في أعمال الجمع والفرز والنقل والتنظيم، في صورة تعكس روح العمل التطوعي والتكافل المجتمعي في المدينة المنورة خلال الشهر الفضيل.

وأفادت الجمعية أن القيمة التقديرية لفائض الطعام الذي جرى جمعه خلال هذه الفترة بلغت نحو 896,598 ريالًا، في مؤشر يعكس حجم النعمة التي يجري حفظها وإعادة الاستفادة منها بطرق منظمة تسهم في تقليل الهدر الغذائي.

وأكدت جمعية حفظ النعمة أن مشروع جمع فائض وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي يمثل نموذجًا عمليًا لإدارة فائض الغذاء في المواسم ذات الكثافة العالية، ويسهم في تعزيز ثقافة حفظ النعمة وترسيخ قيم التكافل والعمل التطوعي خلال شهر رمضان.