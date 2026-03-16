Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية

مشروع “مسام” ينزع 908 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2026م، من انتزاع (908) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (3) ألغام مضادة للأفراد، و(9) ألغام مضادة للدبابات، و(890) ذخيرة غير منفجرة، و(6) عبوات ناسفة.
ونزع فريق “مسام” لغمين مضادين للدبابات و(215) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(7) ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(3) ألغام مضادة للدبابات و(513) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مارس إلى (2.171) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (548.123) لغمًا.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

قد يهمّك أيضاً
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد