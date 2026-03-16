مشروع “مسام” ينزع 908 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2026م، من انتزاع (908) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (3) ألغام مضادة للأفراد، و(9) ألغام مضادة للدبابات، و(890) ذخيرة غير منفجرة، و(6) عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” لغمين مضادين للدبابات و(215) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(7) ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(3) ألغام مضادة للدبابات و(513) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مارس إلى (2.171) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (548.123) لغمًا.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.