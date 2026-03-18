مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” لعام 2026

أعلنت شركة طيبة لتشغيل المطارات عن فوز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجائزة أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي هذا الإنجاز للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال ستة أعوام، بعد حصول المطار على الجائزة في أعوام 2020 و2021 و2024 و2025، في تأكيد على استمرارية الأداء المتميز وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن.
تُعد جوائز “سكاي تراكس” من أبرز الجوائز عالميًا في قطاع المطارات، حيث تعتمد نتائجها على تصويت المسافرين في أكبر استطلاع سنوي لرضا العملاء حول العالم، ويعكس هذا الفوز مستوى الثقة المتنامية التي يحظى بها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لدى المسافرين، وجودة التجربة المتكاملة التي يقدمها عبر مختلف مراحل رحلة السفر.
واصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ترسيخ مكانته بين أفضل المطارات العالمية ضمن جوائز سكاي تراكس 2026 حيث حقق:
• المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2026
• المركز الـ50 ضمن قائمة أقفضل 100 مطار في العالم
• المركز الـ4 عالميًا كأفضل مطار دولي ( فئة 10 – 20 ) مليون مسافر سنويًا
ويأتي ذلك ضمن حزمة من الجوائز والاعتمادات التي حققها المطار خلال عام 2025 – 2026 من بينها:
شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي نمو متواصل في الحركة التشغيلية، حيث وصل عدد المسافرين عبر المطار قرابة 11.7 مليون مسافر خلال عام 2025. كما يؤدي المطار دوراً محورياً في خدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبل المطار خلال موسم حج 1446هـ قرابة 720 ألف حاج عبر 1,911 رحلة حج قادمة من 53 دولة و196 وجهة حول العالم من خلال 65 ناقل جوي.
تطوير الخدمات والتحول الرقمي
ضمن جهود تحسين تجربة المسافرين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، نفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عدداً من المشاريع التقنية المتقدمة من أبرزها:
•إضافة 20 بوابة للخدمة الذاتية (E-Gate) في صالات السفر لتسهيل إجراءات الجوازات وتقليل أوقات الانتظار
•تطوير نظام عرض معلومات الرحلات (FIDS) وتركيب 326 شاشة حديثة داخل الصالات
•تطبيق تقنيات تنظيم حركة المسافرين عبر الأذرع الإلكترونية في صالات الوصول والمغادرة
•إدخال روبوتات تنظيف ذكية لتعزيز كفاءة الخدمات التشغيلية داخل المطار
وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
يواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تنفيذ خطط التوسع والتطوير لرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية وتحسين تجربة المسافرين، حيث يجري العمل على مشروع توسعة المطار الذي تتجاوز تكلفته 1.3 مليار ريال، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 18 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب تطوير مرافق المطار وتعزيز كفاءة التشغيل.
إنشاء صالة جديدة للرحلات الدولية للناقلات الوطنية بطاقة استيعابية 5.5 مليون مسافر سنويًا
توسعة الصالة الدولية الحالية إلى 12,5 مليون مسافر سنويًا
كما يواصل المطار تعزيز شبكة الوجهات الجوية وتوسيع الشراكات مع شركات الطيران، بما يسهم في ربط المدينة المنورة بمزيد من الوجهات حول العالم.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام، ، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً:
“يمثل هذا الإنجاز انعكاساً لجهود منظومة العمل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والتعاون الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية والتشغيلية، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وإشراف الهيئة العامة للطيران المدني”.
وأضاف: “سنواصل العمل على تطوير خدمات المطار وتعزيز تجربة المسافرين بما يسهم في ترسيخ مكانة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كأحد المطارات الدولية الرائدة في المنطقة” .
تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود شركة طيبة لتشغيل المطارات في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030.