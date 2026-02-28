مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة

أعلن مطار زايد الدولي، قبل قليل، عن وفاة شخص وتعرض 7 أشخاص آخرين لإصابات جراء استهداف المطار بمسيرة إيرانية، فيما تواصل الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران.

هذا وقد تعرضت العديد من المنشآت المدنية للاستهداف في دول خليجية منها الكويت وقطر والإمارات والبحرين، وكذلك الأردن.

عملية عسركية ضد إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.