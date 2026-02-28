Icon

ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة Icon ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري Icon مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة Icon أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان Icon مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي Icon إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية Icon ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي Icon ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية Icon ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية Icon ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٨ صباحاً
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مطار زايد الدولي، قبل قليل، عن وفاة شخص وتعرض 7 أشخاص آخرين لإصابات جراء استهداف المطار بمسيرة إيرانية، فيما تواصل الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران.

هذا وقد تعرضت العديد من المنشآت المدنية للاستهداف في دول خليجية منها الكويت وقطر والإمارات والبحرين، وكذلك الأردن.

قد يهمّك أيضاً
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني

الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني

البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران

عملية عسركية ضد إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من...

العالم
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
العالم

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في...

العالم
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
العالم

مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة...

العالم
اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
العالم

اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

العالم
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
العالم

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات...

العالم
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
العالم

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات...

العالم
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
العالم

الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس...

العالم
عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات
السعودية

عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه...

السعودية