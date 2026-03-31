معدل التضخم في ألمانيا يصل 2.7% خلال مارس 2026

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا بلغ 2.7% في مارس 2026، وفق القراءة الأولية، مقابل 1.9% في فبراير، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%.
وبحسب المؤشر الأوروبي المنسّق، سجّل التضخم 2.8% على أساس سنوي و1.2% على أساس شهري.
وأوضح المكتب أن معدل التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بلغ 2.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.2% والسلع بنسبة 2.3%.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.2% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاضها بنسبة 1.9% خلال فبراير، و1.7% في يناير، و1.3% في ديسمبر 2025.
في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.9% خلال مارس، مقابل 1.1% في فبراير و2.1% في يناير.

قد يهمّك أيضاً
ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025

ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025

الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو

الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو

