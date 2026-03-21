في منطقة المنصور وسط بغداد

مقتل ضابط في هجوم بمسيّرة على مقر المخابرات العراقية

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
مقتل ضابط في هجوم بمسيّرة على مقر المخابرات العراقية
المواطن - فريق التحرير

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم السبت، مقتل ضابط جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقرّه في منطقة المنصور وسط بغداد.

وقالت المخابرات العراقية في بيان: “‏بالساعة العاشرة من هذا اليوم السبت، تعرّض محيط موقع جهاز المخابرات الوطني في بغداد إلى استهداف إرهابي نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب بمقتل ضابط، في محاولة يائسة تهدف إلى ثني الجهاز عن إداء دوره المهني”.

قد يهمّك أيضاً
الخطوط العراقية: نقل المسافرين برًا من مطار عرعر السعودي إلى العراق

الخطوط العراقية: نقل المسافرين برًا من مطار عرعر السعودي إلى العراق

أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً

أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً

استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني

وأضافت: “وإذ يؤكد الجهاز مضيه في أداء واجباته الوطنية يشدد على أن هذه الممارسات الإرهابية لا تزيده إلا صلابة وإصراراً على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت، السبت، باستهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن قوله: “استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد”.

كما ذكرت وكالة رويترز أن طائرة مسيرة استهدفت مقر المخابرات العراقية في بغداد.

هذا وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن هجوما بالطيران المسيّر وقع، صباح السبت، على حيّ سكني في وسط بغداد.

وقال المسؤول إن “المسيّرة الأولى كانت مسيّرة استطلاع سقطت في نادي الصيد”، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور في وسط العاصمة العراقية، فيما “نفّذت المسيّرة الثانية الهجوم على مبنى اتصالات” لمؤسسة أمنية عراقية تتعاون مع مستشارين أميركيين متواجدين في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد، مما خلف سحبا من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.

إقرأ المزيد

الخطوط العراقية: نقل المسافرين برًا من مطار عرعر السعودي إلى العراق
السعودية

الخطوط العراقية: نقل المسافرين برًا من مطار...

السعودية