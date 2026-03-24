بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقذوف أصاب محيط محطة بوشهر النووية حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم.
ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحادث، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك الاستهداف إلى تداعيات يصعب احتواؤها.
كانت وكالة “روساتوم” الروسية، أكدت أن الوضع متوتربمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية، وسبق أن هاجمت إسرائيل هدفًا في منطقة بوشهر كان يتواجد فيه علماء روس من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.