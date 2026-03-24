مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقذوف أصاب محيط محطة بوشهر النووية حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم.

ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحادث، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك الاستهداف إلى تداعيات يصعب احتواؤها.

كانت وكالة “روساتوم” الروسية، أكدت أن الوضع متوتربمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية، وسبق أن هاجمت إسرائيل هدفًا في منطقة بوشهر كان يتواجد فيه علماء روس من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.