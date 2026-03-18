منصة إحسان تبدأ في استقبال زكاة الفطر

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن بدء استقبال طلبات خدمة إخراج “زكاة الفطر” عبر قنواتها الرقمية؛ بهدف تيسير إخراج وإيصال الزكاة إلى مستحقيها في مختلف مناطق المملكة، في الوقت المحدد شرعًا، وذلك ضمن جهودها في الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة.

وتُمكن منصة “إحسان” المحسنين من أداء الزكاة عبر خطوات يسيرة وآمنة عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، حيث تتيح لهم اختيار المنطقة الإدارية، وتحديد عدد الأفراد الذين يرغبون في إخراج الزكاة عنهم، تعزيزًا لدورها في تسخير الحلول التقنية لخدمة الشعائر الدينية، وتمكين أفراد المجتمع من إخراج زكاة الفطر بسهولة، وضمان وصولها للفئات المستحقة في وقتها الشرعي.

وتواصل منصة “إحسان” عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال إسهامات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر القنوات الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني https://ehsan.sa أو عبر الرقم الموحد 8001247000.