موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي

تغلّب موناكو على مضيفه باريس سان جرمان بنتيجة (3-1) اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف موناكو كل من ماغنيس أقليوش في الدقيقة (27)، وألكسندر غولوفين في الدقيقة (55)، وفولارين بالوغون في الدقيقة (73)، فيما أحرز برادلي باركولا هدف باريس سان جرمان الوحيد في الدقيقة (71).

وتجمد رصيد باريس سان جرمان عند (57) نقطة في الصدارة، بينما رفع موناكو رصيده إلى (40) نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتًا.