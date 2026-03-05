Icon

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض Icon اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية Icon خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان Icon ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة Icon وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
يجسدن تمكين المرأة في مجال العمل التطوعي

ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل فتيات الكشافة والقائدات مشاركتهن الفاعلة في معسكر الخدمة العامة الرمضاني الذي تنظّمه وتشرف عليه جمعية الكشافة العربية السعودية في المسجد الحرام منذ مطلع شهر رمضان، ضمن برنامج تطوعي يمتد حتى نهاية الشهر الكريم، ويهدف إلى خدمة المعتمرين والمصلين والصوّام، والإسهام مع الجهات المعنية في تقديم أفضل الخدمات لزائري بيت الله الحرام، في صورة تعكس روح العطاء والعمل الإنساني الذي يتميز به أبناء وبنات الوطن.
وتأتي مشاركة فتيات الكشافة في هذا المعسكر امتدادًا لنهج الجمعية في تمكين الفتاة السعودية وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في مختلف البرامج والأنشطة الكشفية والتطوعية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مجالات العمل المجتمعي والتنموي اهتمامًا كبيرًا، حيث أثبتت الفتاة السعودية قدرتها على التميز والعطاء، وأسهمت بكفاءة في تقديم خدمات ميدانية وإنسانية للمعتمرين، جنبًا إلى جنب مع فتيان الكشافة والقادة الكشفيين.


وتؤدي المشاركات في المعسكر عددًا من المهام الميدانية، من بينها تقديم الإرشاد للمعتمرين والمصلين، والمساندة التنظيمية في المنطقة المركزية، إضافة إلى دعم جهود الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، ومن بينها مساندة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وكذلك دعم جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يُسهم في تنظيم حركة الزوار وتيسير تنقلهم وتقديم الإرشاد والخدمات الميدانية لهم.
وتبرز مشاركة فتيات الكشافة في هذا المعسكر الصورة المشرقة للفتاة السعودية أمام المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم، حيث يجمع حضورهن روح المسؤولية والالتزام بقيم العمل التطوعي والإنساني، ويعكس ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين في مختلف المجالات، لتكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.
وتحرص الجمعية على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والجودة في تنفيذ برامجها التطوعية، من خلال إعداد وتأهيل المشاركات وتأمين التدريب المناسب لهن قبل المشاركة في الأعمال الميدانية، بما يُسهم في تقديم خدمات احترافية ومنظمة تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجسد في الوقت ذاته قيم الكشافة القائمة على الخدمة والانتماء والعمل بروح الفريق الواحد.

قد يهمّك أيضاً
وصول أولى دفعات المعتمرين الإيرانيين لمطار المدينة المنورة

وصول أولى دفعات المعتمرين الإيرانيين لمطار المدينة المنورة

لقطات لتفويج أعداد كبيرة من المعتمرين بالحرم المكي

لقطات لتفويج أعداد كبيرة من المعتمرين بالحرم المكي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد