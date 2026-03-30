للحفاظ على الصقور ودعم التوازن البيئي

نادي الصقور السعودي يطلق عددًا من الصقور في كازاخستان

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ مساءً
نادي الصقور السعودي يطلق عددًا من الصقور في كازاخستان
المواطن - فريق التحرير

أطلق نادي الصقور السعودي، اليوم، عددًا من الصقور من نوع (الحر) في جمهورية كازاخستان، وذلك ضمن المسار الدولي لبرنامج هدد الذي ينفذه النادي ضمن جهود علمية متكاملة تستهدف إعادة توطين الصقور في موائلها الطبيعية، وتعزيز استقرارها وتكاثرها في الطبيعة.
وجرى تنفيذ الإطلاق في محمية ألتين إيميل الوطنية بكازاخستان، التي تم اختيارها وفق معايير بيئية وعلمية دقيقة، شملت ملاءمة البيئة الطبيعية، واتساع الموائل المفتوحة، ووفرة الفرائس، إلى جانب موقعها الذي يمثل موطنًا طبيعيًا للصقور خلال موسم التكاثر.

وشهد موقع الإطلاق حضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين السعودي والكازاخستاني، حيث ألقى نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي كلمة أوضح فيها أنه استجابة للتحديات التي تواجه الصقور، لا سيما الصقر الحر الذي يعد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وأطلق نادي الصقور السعودي برنامج “هدد” الذي يهدف إلى تعزيز استدامة الصقور ودعم الجهود البيئية التي تسهم في تكاثر الصقور في الطبيعة من خلال مسار محلي لإطلاق الشاهين الجبلي والوكري في بيئاتها داخل المملكة، ومسار دولي لإطلاق الصقور من نوعي الحر والشاهي البحري دوليًا في بيئاتها خارج المملكة.

وأكد الحبابي أهمية التعاون القائم بين الجهات المعنية في المملكة وجمهورية كازاخستان، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه الصقور في الطبيعة جاء برنامج هدد كاستجابة عملية وعلمية لإعادة الصقور إلى مواطنها الطبيعية، تعزيزًا للتوازن الفطري ودعمًا لاستدامة أنواع الصقور المهددة بالانقراض.
من جانبه قدم محافظ منطقة كيربولاق جونس بيكوف جنت اومير بيكوف، شكره للمملكة العربية السعودية التي أعادت الحياة لسماء محمية ألتين إيميل بإطلاق الصقور، ودعمها الكريم لحمايتها من الانقراض، مشيرًا إلى أن ذلك يعد هدية ثمينة للأجيال القادمة.
بدوره أعرب رئيس محمية ألتين إيميل بايتور بايف قوات نور رحيم اولو عن اعتزاز المحمية باستضافة مبادرة برنامج هدد لإطلاق الصقور في كازاخستان، مؤكدًا أنه وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي سيتم حماية الصقور التي تم إطلاقها ومتابعة تكاثرها داخل المحمية.


ويمثل إطلاق الصقور في كازاخستان التي تعد من أهم المواطن الأصلية للصقر الحر امتدادًا لجهود المملكة في الحفاظ على الصقور ودعم الأنواع المهددة بالانقراض.
حضر حفل الاطلاق من الجانب السعودي ممثلين عن السفارة السعودية بكازاخستان، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من المسؤولين بنادي الصقور السعودي، فيما حضره من الجانب الكازاخستاني ممثلين عن وزارة البيئة والموارد الطبيعية، ومحمية ألين إيميل، ومعهد أبحاث علم الحيوان، والمجتمع المحلي.

  

