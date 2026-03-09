Icon

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي Icon الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون Icon ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها Icon بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة Icon السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية Icon باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة Icon اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

غرائب

ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ مساءً
ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي
المواطن - واس

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”, اليوم الاثنين, مهمة فضائية جديدة بهدف دراسة الغلاف الشمسي وفهم كيفية تشكله وتفاعله مع الفضاء بين النجوم, مما قد يسهم في تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي, وتأثيراته في الأرض.

وذكرت الوكالة أن الغلاف الشمسي يتكون نتيجة الرياح الشمسية, وهي تدفق مستمر من الجسيمات المشحونة المنبعثة من الشمس, وتشكل فقاعة هائلة تحيط بالنظام الشمسي وتحمي كواكبه من الأشعة الكونية القادمة من مجرة درب التبانة.

وستعمل الأجهزة العلمية العشرة الموجودة على متن المركبة على سد الثغرات في خريطة الغلاف الشمسي, التي جمعت من مهمات سابقة, إضافة إلى دراسة كيفية تشكل الرياح الشمسية وتفاعلها مع الفضاء بين النجوم عند حدود هذا الغلاف.

ومن المتوقع أن تساعد العلماء على التنبؤ بشكل أدق بالعواصف الشمسية وتأثيراتها المحتملة في الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الطاقة, إضافة إلى حماية رواد الفضاء, استنادًا إلى بيانات تكمل ما قدمته مهمات سابقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد