نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي

في قلب الطبيعة المتجددة بمنطقة الحدود الشمالية، يتجلى نبات “حميرا” المعروف علميًا باسم (Fumaria parviflora) وهو نبات حولي يظهر بشكل موسمي ضمن الغطاء النباتي الربيعي، ويزين الأرض بعد مواسم الأمطار، وينمو عند توفر التربة الرطبة والظروف المناخية المعتدلة.

ويتميّز النبات بأزهاره ثنائية الجنس، ما يمنحه القدرة على التكاثر الذاتي، فيما تحمل ثماره جوزة صغيرة تحتوي على بذرة واحدة، تسهم في انتشاره في البيئات المفتوحة والمراعي الطبيعية.

ويظهر “حميرا” في عدد من المواقع البرية، ويُعد من النباتات التي ترافق موسم الربيع في المنطقة، إذ يسهم في إثراء التنوع النباتي الذي تشهده الحدود الشمالية خلال هذه الفترة من العام.

ويمتد انتشار هذا النبات إلى مناطق واسعة من آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يُؤكد قدرته على التكيّف مع بيئات مناخية مختلفة, ويُجسّد “حميرا” أحد ملامح الغطاء النباتي الموسمي في الحدود الشمالية، ويعكس التنوع البيئي الذي تتميز به المنطقة، خصوصًا خلال مواسم الأمطار والربيع.