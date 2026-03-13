Icon

نشاط تجاري كثيف في أسواق عسير مع اقتراب عيد الفطر Icon أمير قطر وسلطان عُمان يشددان على تهدئة الأوضاع وتغليب الحلول الدبلوماسية Icon 17 وظيفة شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين Icon الشاذروان.. معلم معماري يعانق الكعبة المشرفة ويعزز متانة بنيانها Icon دوريات الأمن تضبط 3 مخالفين لممارستهم التسول في جدة  Icon الكويت: مستويات الغازات والملوثات ضمن الحدود الطبيعية ولا مؤشرات على تسرب Icon 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجتبى خامنئي ومسؤولين إيرانيين Icon وزير الداخلية القطري: مخزون المياه يكفي لأشهر والأمن الغذائي 18 شهرًا Icon ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

وسط تنوع كبير في المعروضات وتنافس بين المحلات

نشاط تجاري كثيف في أسواق عسير مع اقتراب عيد الفطر

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد أسواق منطقة عسير هذه الأيام حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتزايد إقبال المتسوقين على شراء الملابس والعطور والبخور والهدايا ومستلزمات العيد، في مشهد يعكس حيوية قطاع التجزئة في المنطقة، ودور المواسم الدينية والاجتماعية في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم النشاط التجاري المحلي.

وشهدت المراكز التجارية والأسواق المتخصصة في مدن ومحافظات المنطقة ازدحامًا؛ إذ توافد المتسوقون لشراء الأزياء الرجالية والنسائية والأقمشة والعطور والعود والبخور والهدايا، إلى جانب الإكسسوارات ومستلزمات الزينة، وسط تنوع كبير في المعروضات وتنافس بين المحلات التجارية لتقديم العروض والتخفيضات الخاصة بموسم العيد.

قد يهمّك أيضاً
أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية

أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية

القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير

القبض على مخالف لتهريبه 45 كيلو حشيش في عسير

ارتفاع ملحوظ في حجم الطلب

ويمثل موسم عيد الفطر أحد أبرز المواسم الاقتصادية التي تشهد فيها أسواق منطقة عسير ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الطلب الاستهلاكي؛ حيث يزداد الإنفاق الأسري على الملابس الجديدة والعطور والهدايا، وهو ما يسهم في تعزيز نشاط قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي للمنطقة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى اتساع قاعدة النشاط التجاري في منطقة عسير؛ إذ يتجاوز عدد السجلات التجارية في المنطقة نحو 89 ألف سجل تجاري، فيما تضم المنطقة أكثر من 64 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس نمو بيئة الأعمال واتساع فرص الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية.

كما تسهم الأسواق والمراكز التجارية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات المرتبطة به، إلى جانب دعم حركة سلاسل الإمداد والتوريد التي تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالملابس والعطور والمنتجات الاستهلاكية.

وتستفيد الأسواق المحلية كذلك من الحركة السياحية التي تشهدها المنطقة، إذ تستقبل عسير سنويًا ملايين الزوار بفضل مقوماتها الطبيعية والتراثية ومناخها المعتدل، مما يسهم في تنشيط الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، ويعزز حجم الإنفاق الاستهلاكي في المواسم الاجتماعية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية
السعودية

أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور...

السعودية