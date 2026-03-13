نشاط تجاري كثيف في أسواق عسير مع اقتراب عيد الفطر

تشهد أسواق منطقة عسير هذه الأيام حركة تجارية نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتزايد إقبال المتسوقين على شراء الملابس والعطور والبخور والهدايا ومستلزمات العيد، في مشهد يعكس حيوية قطاع التجزئة في المنطقة، ودور المواسم الدينية والاجتماعية في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم النشاط التجاري المحلي.

وشهدت المراكز التجارية والأسواق المتخصصة في مدن ومحافظات المنطقة ازدحامًا؛ إذ توافد المتسوقون لشراء الأزياء الرجالية والنسائية والأقمشة والعطور والعود والبخور والهدايا، إلى جانب الإكسسوارات ومستلزمات الزينة، وسط تنوع كبير في المعروضات وتنافس بين المحلات التجارية لتقديم العروض والتخفيضات الخاصة بموسم العيد.

ارتفاع ملحوظ في حجم الطلب

ويمثل موسم عيد الفطر أحد أبرز المواسم الاقتصادية التي تشهد فيها أسواق منطقة عسير ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الطلب الاستهلاكي؛ حيث يزداد الإنفاق الأسري على الملابس الجديدة والعطور والهدايا، وهو ما يسهم في تعزيز نشاط قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي للمنطقة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى اتساع قاعدة النشاط التجاري في منطقة عسير؛ إذ يتجاوز عدد السجلات التجارية في المنطقة نحو 89 ألف سجل تجاري، فيما تضم المنطقة أكثر من 64 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس نمو بيئة الأعمال واتساع فرص الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية.

كما تسهم الأسواق والمراكز التجارية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات المرتبطة به، إلى جانب دعم حركة سلاسل الإمداد والتوريد التي تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالملابس والعطور والمنتجات الاستهلاكية.

وتستفيد الأسواق المحلية كذلك من الحركة السياحية التي تشهدها المنطقة، إذ تستقبل عسير سنويًا ملايين الزوار بفضل مقوماتها الطبيعية والتراثية ومناخها المعتدل، مما يسهم في تنشيط الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، ويعزز حجم الإنفاق الاستهلاكي في المواسم الاجتماعية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.