هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية الإيرانية

كشفت مصادر مطلعة أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تعرضت لهجوم أميركي إسرائيلي، صباح السبت، وفقا لـ”العربية”.

هجوم يستهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية

وأفادت وكالة تسنيم، أن مركز نظام السلامة النووية في إيران أجرى، تقييمات فنية ومتخصصة حول احتمال تسرب مواد مشعة ضمن نطاق هذا المجمع.

وقال المركز في بيان: “بناءً على النتائج المتحصل عليها، نُعلم الشعب الإيراني أنه لم يتم تسجيل أي تسرب لمواد مشعة في هذا المجمع، ولا يوجد أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة بهذا الموقع”.