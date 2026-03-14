السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
هطور أمطار الخير على طريف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 21-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
وأمّا الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

