هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.