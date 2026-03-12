Icon

وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء Icon اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن Icon “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية Icon الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن Icon “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٧ صباحاً
هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ليلية على الأحساء

أمطار ليلية على الأحساء

لماذا هطلت الأمطار على الأحساء أمس في غير موسمها المعتاد؟

لماذا هطلت الأمطار على الأحساء أمس في غير موسمها المعتاد؟

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد