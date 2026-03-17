هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام

توظف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام، تهدف إلى إيصال صوت الأذان والصلاة وخطب الجمعة بوضوح عالٍ إلى جميع المصلين في الصفوف والساحات والمناطق المحيطة بالبيت العتيق، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وأفادت الهيئة أنها وفرت أكثر من 260 سماعة للطرقات حول المسجد الحرام، بما يضمن وصول الصوت بشكل متزامن ومتوازن إلى مختلف الاتجاهات، بما في ذلك الساحات والطرقات والمباني المجاورة للحرم، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المصلين والزوار.

وبيّنت أن المشروع يعتمد على شبكة تمتد لأكثر من 8 كيلومترات من الكابلات والألياف البصرية، مما يوفر بنية تقنية متقدمة قادرة على نقل الصوت بدقة عالية ودون تأخير، مع توزيع مدروس للسماعات بما يحقق تغطية شاملة وانسيابية في انتقال الصوت.

وأكدت الهيئة أن المنظومة صُممت وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية العالمية، لضمان وصول الصوت بوضوح لكل صف من صفوف المصلين داخل الحرم وفي محيطه، مع مراعاة الكثافة البشرية الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام على مدى العام.

وأوضحت أن هذه المنظومة المتطورة تأتي ضمن خطط التطوير المستمرة التي تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التقنية والخدمية في المسجد الحرام، بما يضمن تقديم تجربة روحانية متميزة لضيوف الرحمن، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة بما يتواكب مع قدسية المسجد الحرام، في إطار الحرص على توفير أعلى مستويات الراحة والتنظيم لملايين المصلين والمعتمرين القادمين إلى المسجد الحرام من مختلف أنحاء العالم.