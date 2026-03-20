وثيقة تاريخية تكشف تقاليد المراسلات والتهاني في عهد الملك عبدالعزيز

نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية من عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- تتضمن ردًّا على تهنئة بمناسبة العيد، الأمر الذي يكشف حضور هذه المناسبة الدينية في المراسلات الرسمية للدولة خلال تلك المرحلة.

وتُظهر الوثيقة جانبًا من أسلوب المخاطبات الرسمية المتبعة آنذاك، وما اتسمت به من عناية بتبادل التهاني في المناسبات الدينية، ضمن سياق إداري منظم يوضح طبيعة العمل المؤسسي في بدايات الدولة السعودية، ويبرز ما كانت تحمله هذه المناسبات من أبعاد اجتماعية ورسمية في حياة المجتمع.

وتكشف الوثيقة عن جانب من تقاليد المراسلات الرسمية في تلك المرحلة، وما اتسمت به من صياغات رسمية وتوثيق دقيق للمعاملات، بما يعكس حرص الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تنظيم العمل الإداري، وتوثيق المكاتبات المرتبطة بمختلف شؤون الحياة العامة.

وتأتي هذه الوثيقة ضمن محفوظات دارة الملك عبدالعزيز التي تعنى بجمع الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية، وحفظها وصيانتها وفق أسس علمية، إلى جانب إتاحتها للباحثين والمهتمين عبر خدمات المستفيدين، بما يسهم في دعم البحث العلمي وإثراء الدراسات التاريخية وتعزيز الوعي بالمصادر الوثائقية الوطنية.