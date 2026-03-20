Icon

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

وثيقة تاريخية تكشف تقاليد المراسلات والتهاني في عهد الملك عبدالعزيز

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية من عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- تتضمن ردًّا على تهنئة بمناسبة العيد، الأمر الذي يكشف حضور هذه المناسبة الدينية في المراسلات الرسمية للدولة خلال تلك المرحلة.

وتُظهر الوثيقة جانبًا من أسلوب المخاطبات الرسمية المتبعة آنذاك، وما اتسمت به من عناية بتبادل التهاني في المناسبات الدينية، ضمن سياق إداري منظم يوضح طبيعة العمل المؤسسي في بدايات الدولة السعودية، ويبرز ما كانت تحمله هذه المناسبات من أبعاد اجتماعية ورسمية في حياة المجتمع.

وتكشف الوثيقة عن جانب من تقاليد المراسلات الرسمية في تلك المرحلة، وما اتسمت به من صياغات رسمية وتوثيق دقيق للمعاملات، بما يعكس حرص الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على تنظيم العمل الإداري، وتوثيق المكاتبات المرتبطة بمختلف شؤون الحياة العامة.

وتأتي هذه الوثيقة ضمن محفوظات دارة الملك عبدالعزيز التي تعنى بجمع الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ المملكة العربية السعودية، وحفظها وصيانتها وفق أسس علمية، إلى جانب إتاحتها للباحثين والمهتمين عبر خدمات المستفيدين، بما يسهم في دعم البحث العلمي وإثراء الدراسات التاريخية وتعزيز الوعي بالمصادر الوثائقية الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد