وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين: 18 أبريل 2026

شددت وزارة الحج والعمرة على أن آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة هو الأول من ذي القعدة 1447هـ، الموافق 18 أبريل 2026م، مؤكدة ضرورة التقيّد بهذا الموعد لتفادي العقوبات القانونية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات عدد من المعتمرين عبر المنصة الرسمية للوزارة، حيث شدّدت الجهات المعنية على أن جميع القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة يجب عليهم مغادرة المملكة فور انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم، لتجنب تطبيق عقوبات السجن والغرامة.
وأكدت وزارة الداخلية على مسؤولية المواطن والمقيم بعدم نقل أو إيواء أو التستر على المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، أو تقديم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في المملكة، محذّرة من أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه عقوبات تشمل الغرامة والسجن والترحيل.
كما دعت الجهات المختصة شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة الإبلاغ عن أي معتمر يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، مشددة على أن عدم الإبلاغ يعرض المخالفين لغرامات مالية.