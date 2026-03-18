وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين: 18 أبريل 2026

السعودية
لتجنب تطبيق عقوبات السجن والغرامة

وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين: 18 أبريل 2026

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين: 18 أبريل 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت وزارة الحج والعمرة على أن آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة هو الأول من ذي القعدة 1447هـ، الموافق 18 أبريل 2026م، مؤكدة ضرورة التقيّد بهذا الموعد لتفادي العقوبات القانونية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات عدد من المعتمرين عبر المنصة الرسمية للوزارة، حيث شدّدت الجهات المعنية على أن جميع القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة يجب عليهم مغادرة المملكة فور انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم، لتجنب تطبيق عقوبات السجن والغرامة.

قد يهمّك أيضاً
أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال

أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال

مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج يطلق الهوية الترحيبية بضيوف الرحمن

مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج يطلق الهوية الترحيبية بضيوف الرحمن

وأكدت وزارة الداخلية على مسؤولية المواطن والمقيم بعدم نقل أو إيواء أو التستر على المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، أو تقديم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في المملكة، محذّرة من أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه عقوبات تشمل الغرامة والسجن والترحيل.

كما دعت الجهات المختصة شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة الإبلاغ عن أي معتمر يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، مشددة على أن عدم الإبلاغ يعرض المخالفين لغرامات مالية.

إقرأ المزيد

أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال
أخبار رئيسية

أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له...

أخبار رئيسية