Icon

وزير الثقافة: تأسيس جامعة الرياض للفنون يعزز بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها Icon اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية Icon أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون Icon أسواق مكة تتزين بحلاوة عيد الفطر Icon ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان.. تطوير مسجد الفويهي يحفظ ذاكرة المكان في سكاكا Icon دوريات الأمن تضبط 3 مقيمين لممارستهم التسول بالحدود الشمالية Icon جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء Icon “الرياضات الإلكترونية” وجهة لشباب تبوك في شهر رمضان  Icon #يهمك_تعرف | برنامج ريف: 4 خطوات للتقديم على الدعم Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

وزير الثقافة: تأسيس جامعة الرياض للفنون يعزز بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثمّن صاحبُ السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيسُ مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون، صدورَ الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون بنظامها الخاص.
ورفَع سموُّه الشكرَ والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما-، نظيرَ ما تحظى به القطاعات الثقافية من اهتمامٍ كبير من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز دورها إقليمياً وعالمياً وترسيخ مكانة المملكة كحاضنةٍ للإبداع الثقافي ورائدةٍ في تنمية الاقتصاد الإبداعي.
وأشار سموه إلى أن تأسيس الجامعة يأتي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تركز في عددٍ من مبادراتها على تنمية القدرات الثقافية، وتسعى إلى بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها بما يتوافق مع الطلب المتزايد في القطاعات الثقافية، ويحقّق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت الثقافة محوراً أساسياً في تعزيز الهويّة الوطنية، والتبادل الثقافي الدولي، وتنمية الإبداع.
وأكد سمو وزير الثقافة على أن رؤية جامعة الرياض للفنون تُركّز على الريادة والمرجعية العالمية في دعم الفنون والثقافة، مؤكِّداً على أن الجامعةَ ماضيةٌ قُدُماً في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير القطاعات الثقافية، وتعزيز إسهامها في المشهد الحضاري والعلمي والاقتصادي، من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية المتقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد