وزير الثقافة: تأسيس جامعة الرياض للفنون يعزز بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها

ثمّن صاحبُ السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيسُ مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون، صدورَ الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون بنظامها الخاص.

ورفَع سموُّه الشكرَ والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما-، نظيرَ ما تحظى به القطاعات الثقافية من اهتمامٍ كبير من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز دورها إقليمياً وعالمياً وترسيخ مكانة المملكة كحاضنةٍ للإبداع الثقافي ورائدةٍ في تنمية الاقتصاد الإبداعي.

وأشار سموه إلى أن تأسيس الجامعة يأتي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتي تركز في عددٍ من مبادراتها على تنمية القدرات الثقافية، وتسعى إلى بناء الكفاءات الوطنيّة وتمكينها بما يتوافق مع الطلب المتزايد في القطاعات الثقافية، ويحقّق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت الثقافة محوراً أساسياً في تعزيز الهويّة الوطنية، والتبادل الثقافي الدولي، وتنمية الإبداع.

وأكد سمو وزير الثقافة على أن رؤية جامعة الرياض للفنون تُركّز على الريادة والمرجعية العالمية في دعم الفنون والثقافة، مؤكِّداً على أن الجامعةَ ماضيةٌ قُدُماً في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير القطاعات الثقافية، وتعزيز إسهامها في المشهد الحضاري والعلمي والاقتصادي، من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية المتقدمة.