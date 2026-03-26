لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السيول برفحاء والمراكز والقرى التابعة لها ترامب يتوعد إيران بالضربة القاضية: الوقت ينفد بسبب حرب إيران.. 25 مليار دولار خسائر أولية بمنشآت الطاقة وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال رمضان زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن يناير وفبراير سجن وغرامة وترحيل.. الجوازات تصدر 15,208 قرارات إدارية بحق مخالفين للأنظمة وظائف للجنسين في إمارة منطقة المدينة المنورة تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.