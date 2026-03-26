وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في جمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.