وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٤ مساءً
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في منطقة فو دي سيرني بجمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي

وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.

إقرأ المزيد

وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي
السعودية

وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع...

السعودية
وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7
السعودية

وزير الخارجية يصل مقر انعقاد الاجتماع الوزاري...

السعودية