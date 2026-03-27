وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في منطقة فو دي سيرني بجمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.