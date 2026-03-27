وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي

وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات ممنوع الدخول.. أبواب الأندية الرياضية موصدة أمام الأطفال من عمر 10 إلى 16 سنة القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي برنت يلامس 111 دولارًا الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في منطقة فو دي سيرني بجمهورية فرنسا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.